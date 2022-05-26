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Медведев предложил альтернативу термину «импортозамещение»

Игнат Далакян
22:56 26.05.2022
Дмитрий Медведев считает термин «импортозамещение» неудачным и унизительным.
Медведев предложил альтернативу термину «импортозамещение»
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что термин «импортозамещение» в российском контексте звучит несколько унизительно, и в качестве альтернативы предложил такое определение, как «технологический суверенитет».

Как передает агентство РИА Новости, Дмитрий Медведев после выступления генерального директора АО «Агентство по государственному заказу» Якова Геллера на заседании партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» предложил заменить термин «импортозамещение» на «технологический суверенитет».

«Насчет импортозамещения... Действительно термин не самый удачный... немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях», - сказал заместитель председателя Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Медведев назвал невыполнимыми условия президента Украины Владимира Зеленского для заключения мирного договора. По его словам, украинский президент требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими и вывести оттуда войска РФ.

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