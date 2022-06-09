Власти Молдавии понизили статус ряда советских орденов

Из-за решения правительства страны надбавки к пенсии для обладателей наград снизится в пять раз.

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Правительство Молдавии в ходе заседания в среду понизило статус ряда советских орденов, что означает понижение надбавок к пении для обладателей этих наград. Речь идет об орденах Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, Славы и «За личное мужество».

«Соответственно, надбавка к пенсии, которую получали кавалеры таких советских орденов, будет снижена с 500 леев до 100 леев в месяц», - сообщил в соцсетях журналист Дмитрий Чубашенко.

Ранее в Кишиневе погас Вечный огонь. Такая новость вызвала бурю негодования среди горожан. Жители в соцсетях договорились устроить флешмоб. Неравнодушные люди предложили собраться возле мемориала со свечами.