Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Молдавии объяснили ситуацию с погашенным Вечным огнем

Майя Мусиенко
22:38 22.10.2021
В правительстве республики заявили, что причиной стала техническая неисправность, а не экономия газа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NOI.md на русском, Facebook
Читайте нас на:

Вечный огонь в Кишиневе был вновь зажжен, после того, как днем его отключили от газоснабжения. Тем не менее, местная общественность обеспокоена подобным прецедентом и планирует следить за развитием ситуации. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал корреспондент Sputnik Молдова Александр Исаев.

«Днем Министерство обороны на своей странице в Facebook опубликовало несколько фотографий, где почетный караул торжественно переносит огонь в музей одного из войсковых формирований на территории Молдовы, потому что, как сказано в пресс-релизе министерства обороны в социальной сети, это связано с экономией газа, с дефицитом голубого топлива в Молдове», – пояснил он.

По словам журналиста, такая новость вызвала бурю негодования среди горожан. Вечером жители Кишинева в соцсетях договорились устроить флешмоб. Неравнодушные люди предложили собраться возле мемориала со свечами.  

«Конечно это не равноценная замена, но там огонь должен быть, и люди должны видеть, что там есть огонь. Действительно, к вечеру, там собрались несколько десятков людей, их число увеличивалось, они приносили свечи. Появились фотографии в социальных сетях. Вот это была очень торжественная, очень хорошая обстановка», – подчеркнул Александр.  

© NOI.md на русском, Facebook

Примерно через полчаса на месте появились инженеры газовой службы. Они подключи оборудование и огонь снова был зажжен.  

«Сейчас огонь горит. И сегодня вечером премьер-министр Наталья Гаврилица выступала в эфире общественного телеканала Молдова-1, и заявила, отвечая на вопрос журналиста об этом инциденте, что, насколько она знает, это была техническая неисправность. И по ее заявлению, это не было связано с экономией газа», – рассказал корреспондент.

Исаев отметил, что граждане республики не спешат расслабляться. Инцидент встревожил многих неравнодушных людей. Теперь они настроены решительно.

«Конечно, никто не успокоился. Все наблюдают, что будет дальше. Некоторые общественные деятели заявили, что они готовы уже туда прийти с баллонами газа, самостоятельно подключить и к Вечному огню. Приходить со свечами. Никто этого просто так не оставит», – заключил журналист.

Ранее сообщалось, что несколько десятков жителей Кишинева вечером в пятницу пришли к мемориалу воинской славы «Вечность», чтобы зажечь свечи у Вечного огня. Горожане собрались возле памятника по призыву в социальных сетях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:00 В стране и мире
Видео
В Петербурге прогремел салют в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады
21:35 Армия
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
19:15 ОПК
Шойгу представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью
18:51 В стране и мире
В Киргизии проверяют информацию о перестрелке на границе с Таджикистаном
17:19 В стране и мире
Видео
В МИД РФ заявили, что ЕС не способен признать ответственность за ситуацию на Украине
Популярное
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
Видео
Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
ФСБ рассекретила документы об убийствах фашистами мирных жителей в Молдавии
СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.