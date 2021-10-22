В Молдавии объяснили ситуацию с погашенным Вечным огнем

Вечный огонь в Кишиневе был вновь зажжен, после того, как днем его отключили от газоснабжения. Тем не менее, местная общественность обеспокоена подобным прецедентом и планирует следить за развитием ситуации. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал корреспондент Sputnik Молдова Александр Исаев.
«Днем Министерство обороны на своей странице в Facebook опубликовало несколько фотографий, где почетный караул торжественно переносит огонь в музей одного из войсковых формирований на территории Молдовы, потому что, как сказано в пресс-релизе министерства обороны в социальной сети, это связано с экономией газа, с дефицитом голубого топлива в Молдове», – пояснил он.
По словам журналиста, такая новость вызвала бурю негодования среди горожан. Вечером жители Кишинева в соцсетях договорились устроить флешмоб. Неравнодушные люди предложили собраться возле мемориала со свечами.
«Конечно это не равноценная замена, но там огонь должен быть, и люди должны видеть, что там есть огонь. Действительно, к вечеру, там собрались несколько десятков людей, их число увеличивалось, они приносили свечи. Появились фотографии в социальных сетях. Вот это была очень торжественная, очень хорошая обстановка», – подчеркнул Александр.
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