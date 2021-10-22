В стране и мире В Молдавии объяснили ситуацию с погашенным Вечным огнем Майя Мусиенко В правительстве республики заявили, что причиной стала техническая неисправность, а не экономия газа. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NOI.md на русском, Facebook Читайте нас на: Вечный огонь в Кишиневе был вновь зажжен, после того, как днем его отключили от газоснабжения. Тем не менее, местная общественность обеспокоена подобным прецедентом и планирует следить за развитием ситуации. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал корреспондент Sputnik Молдова Александр Исаев. «Днем Министерство обороны на своей странице в Facebook опубликовало несколько фотографий, где почетный караул торжественно переносит огонь в музей одного из войсковых формирований на территории Молдовы, потому что, как сказано в пресс-релизе министерства обороны в социальной сети, это связано с экономией газа, с дефицитом голубого топлива в Молдове», – пояснил он. По словам журналиста, такая новость вызвала бурю негодования среди горожан. Вечером жители Кишинева в соцсетях договорились устроить флешмоб. Неравнодушные люди предложили собраться возле мемориала со свечами. «Конечно это не равноценная замена, но там огонь должен быть, и люди должны видеть, что там есть огонь. Действительно, к вечеру, там собрались несколько десятков людей, их число увеличивалось, они приносили свечи. Появились фотографии в социальных сетях. Вот это была очень торжественная, очень хорошая обстановка», – подчеркнул Александр. © NOI.md на русском, Facebook Примерно через полчаса на месте появились инженеры газовой службы. Они подключи оборудование и огонь снова был зажжен. «Сейчас огонь горит. И сегодня вечером премьер-министр Наталья Гаврилица выступала в эфире общественного телеканала Молдова-1, и заявила, отвечая на вопрос журналиста об этом инциденте, что, насколько она знает, это была техническая неисправность. И по ее заявлению, это не было связано с экономией газа», – рассказал корреспондент. Исаев отметил, что граждане республики не спешат расслабляться. Инцидент встревожил многих неравнодушных людей. Теперь они настроены решительно. «Конечно, никто не успокоился. Все наблюдают, что будет дальше. Некоторые общественные деятели заявили, что они готовы уже туда прийти с баллонами газа, самостоятельно подключить и к Вечному огню. Приходить со свечами. Никто этого просто так не оставит», – заключил журналист. Ранее сообщалось, что несколько десятков жителей Кишинева вечером в пятницу пришли к мемориалу воинской славы «Вечность», чтобы зажечь свечи у Вечного огня. Горожане собрались возле памятника по призыву в социальных сетях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика