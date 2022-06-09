Посол ФРГ заявил об ухудшении отношении Москвы и Берлина

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Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что за последнее время отношения Москвы и Берлина резко ухудшились. Тем не менее, отметил дипломат, страны останутся соседями «со всеми вытекающими последствиями».

Он отметил, что между странами произошел ряд политических кризисов.

«Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», - цитирует РИА Новости слова посла.

Фон Гайр отметил, что после 24 февраля отношения РФ и Германии носят иной характер.

«Тем не менее, конечно, как географические соседи мы во многих отношениях и дальше будем нуждаться друг в друге, учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», - заявил дипломат.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не намерена становиться посредником для решения конфликта между Украиной и Россией. По словам Меркель, ее не просили о такой роли.