Меркель рассказала, почему не участвует в урегулировании конфликта на Украине
Бывший канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что не намерена становиться посредником для решения конфликта между Украиной и Россией. По словам Меркель, ее не просили о такой роли. Об этом она заявила в эфире телеканала Phoenix.
«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», - выступила с заявлением Меркель.
Бывший руководитель Германии также не намерена контактировать с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Ангелы Меркель, эти переговоры «не принесут пользы».
Ранее Ангела Меркель заявляла, что в 2008 году она поступила правильно, решив не поддерживать вступление Украины в НАТО. Тогда она сказала, что одобряет усилия Берлина, направленные на поддержку Украины.