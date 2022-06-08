Меркель рассказала, почему не участвует в урегулировании конфликта на Украине

Бывший канцлер добавила, что о том ее не просило правительство Германии.

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Бывший канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что не намерена становиться посредником для решения конфликта между Украиной и Россией. По словам Меркель, ее не просили о такой роли. Об этом она заявила в эфире телеканала Phoenix.

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», - выступила с заявлением Меркель.

Бывший руководитель Германии также не намерена контактировать с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Ангелы Меркель, эти переговоры «не принесут пользы».

Ранее Ангела Меркель заявляла, что в 2008 году она поступила правильно, решив не поддерживать вступление Украины в НАТО. Тогда она сказала, что одобряет усилия Берлина, направленные на поддержку Украины.