Вице-премьер Сербии прокомментировала отмененный визит главы МИД России в страну

Так, высокопоставленный политик выразила мнение, что Сербия меньше всего нуждается в решении через нее каких-либо мировых проблем и перечислила ряд условий, которые должны были препровождать визит Сергея Лаврова.

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В Сербии высказали еще одну точку зрения относительно несостоявшегося визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в страну. Так, было сказано, что это «стало осложнением» для Сербии и ее президента, в то время как государство «пытается выстоять».

С таким заявлением выступила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Михайлович выразила мнение, что Сербия меньше всего нуждается в решении через нее каких-либо мировых проблем.

«Сам анонс визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова уже стал осложнением для Сербии и президента Александра Вучича. Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден. Думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы», - приводит РИА Новости слова сербского политика.

Министр горного дела и энергетики перечислила ряд условий, которые должны были препровождать визит Сергея Лаврова. Также она дала оценку несостоявшемуся визиту главы МИД России на сербскую территорию.

«Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия - самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать приезд в этот момент, чтобы не идти в другую крайность и чтобы я не сказала, что они должны были нас попросить ввести против них санкции. Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию. Мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич», - подытожила сербский вице-премьер.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сербии Никола Селакович принял приглашение посетить Россию. Власти Сербии уже дали указания к подготовке визита.