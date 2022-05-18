В Ростуризме рассказали, подорожает ли отдых на российских курортах

Ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой наблюдают за фактами необоснованного повышения цен и пресекают их.

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Рост цен на отдых на российских курортах этим летом не превышает сезонных колебаний. Об этом «Звезде» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Каждое лето действительно спрос увеличивается, цены растут. Мы за этим следим. На текущий момент рост цен на летний период в большей части номерного фонда гостиниц три-четыре звезды не превышает сезонных колебаний», - сказала она.

По словам Догузовой, Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой также наблюдают за отдельными фактами необоснованного повышения цен и пресекают их.

«К примеру, если гостиница в одностороннем порядке отменяет бронирование и перепродает эту же самую услугу по завышенной цене - это нарушение конкуренции. За это следует административная ответственность, и поэтому мы бизнес перед каждым курортным сезоном предупреждаем о недопустимости такого поведения», - отметила глава Ростуризма.

Ранее отельеры рассказали о судьбе гостиниц международных брендов, которые решили прекратить работу в РФ. По словам специалистов, ситуация не является катастрофичной, так как большинство таких отелей находятся в российской собственности.