МО РФ: за сутки из ЛДНР и Украины эвакуировано 20 733 человека

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Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 733 человека, в том числе 2 880 детей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 1 751 289 человек, из которых 281 819 - дети, а государственную границу Российской Федерации пересекло 255 806 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 3 777.

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 513,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 138 гуманитарных акций, в том числе восемь - за истекшие сутки в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 537 тонн гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

Как сообщил Михаил Мизинцев, 9 июня проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 448 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Кроме того, отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

«Всего проверено: 2 941,79 га (в том числе за сутки - 42,52 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 16 990 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки - 1 903», - сообщил Михаил Мизинцев.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло об уничтожении учебного центра ВСУ для иностранных наемников под Житомиром. Также ударами ракет уничтожены два пункта управления, ЗРК «Оса-АКМ», склад боеприпасов в районе Парасковиевки, поражено 23 района сосредоточения неприятельских войск, заявил официальный представитель МО РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов