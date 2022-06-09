В СК РФ заявили, что возгорания стойки шасси при посадке самолета в Сочи не было

Согласно словам представителя СК, посадка самолета прошла в штатном режиме, срочная эвакуация пассажиров не проводилась, люди покинули самолет самостоятельно.

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Возгорания в результате задымления стойки шасси самолета, летевшего из Казани в Сочи, не было. Об этом заявила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Российской Федерации Елена Марковская.

«По предварительным данным следствия, в 19:23 при посадке в аэропорту Сочи воздушного судна, следовавшего рейсом Казань - Сочи, произошло задымление задней стойки шасси без его возгорания», - цитирует ТАСС Марковскую.

Как сообщила представитель Следственного комитета, посадка самолета прошла в штатном режиме, срочная эвакуация пассажиров не проводилась, люди покинули самолет самостоятельно. Согласно словам Елены Маровской, начата доследственная проверка, устанавливаются причины задымления.

Ранее появлялась информация о частичном возгорании шасси самолета, который прибыл из Казани в Сочи. Сообщалось, что на борту воздушного судна был 191 пассажир.