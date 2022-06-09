У самолета в аэропорту Сочи при посадке загорелось шасси

Сообщается, что огонь потушен, пострадавших нет.

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При посадке самолета, прибывшего из Казани в Сочи, произошло частичное возгорание левого шасси. Огонь потушен, пострадавших нет. Об этом сообщает оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

«Во время посадки у пассажирского самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет», - передает РИА Новости сообщение оператора.

Уточняется, что на борту был 191 пассажир, людей вывели из самолета. На данный момент идет замена шасси.

Ранее в Шри-Ланке был задержан самолет, который направлялся из Коломбо в Москву. Слушание по делу о снятии ареста воздушного судна состоялось 8 июня.