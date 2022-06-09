Минобороны: ВСУ насильно удерживают жителей Северодонецка в подземельях завода «Азот»

Кроме того, подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории завода в Краматорске, вместе с тем на заводе в Дружковке в ДНР националисты оборудовали огневые позиции.

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В городе Северодонецк Луганской Народной республики боевики украинских вооруженных сил насильно удерживают сотни горожан и сотрудников предприятия на территории завода «Азот», а именно в подземных его сооружениях, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, боевики также заминировали емкости с химически опасными веществами, среди которых азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра. Их впоследствии ВСУ планируют взорвать при отступлении.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории завода «Кондиционер» (ул. Школьная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия», - добавил Мизинцев в ходе брифинга.

Вместе с тем, отметил генерал-полковник, на территории завода газовой аппаратуры в Дружковке в ДНР националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение. При этом местные жители удерживаются в подвальных помещениях под предлогом якобы обеспечения их безопасности.

Напомним, Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами на территории коксохимического завода в Авдеевке. Впоследствии боевики намерены подорвать емкости при подходе подразделений ВС РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.