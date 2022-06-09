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МО РФ: националисты заминировали емкости с токсичными веществам на заводе в Авдеевке

21:33 09.06.2022
Впоследствии боевики намерены подорвать емкости при подходе подразделений ВС РФ, отметили в военном ведомстве.
МО РФ: националисты заминировали емкости с токсичными веществам на заводе в Авдеевке
© Фото: Jana Cavojska Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами на территории коксохимического завода в Авдеевке. Впоследствии боевики намерены подорвать емкости при подходе подразделений ВС РФ и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление.

«По замыслу украинской стороны данный факт планируется использовать для обвинения Вооруженных Сил Российской Федерации в применении химического оружия», - отметил начальник НЦУО РФ.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ПВО подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине. В результате точных и слаженных действий расчета российской «Стрелы-10» противник не смог провести разведку местности и скорректировать артиллерийский огонь.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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