МО РФ: националисты заминировали емкости с токсичными веществам на заводе в Авдеевке
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами на территории коксохимического завода в Авдеевке. Впоследствии боевики намерены подорвать емкости при подходе подразделений ВС РФ и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление.
«По замыслу украинской стороны данный факт планируется использовать для обвинения Вооруженных Сил Российской Федерации в применении химического оружия», - отметил начальник НЦУО РФ.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ПВО подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине. В результате точных и слаженных действий расчета российской «Стрелы-10» противник не смог провести разведку местности и скорректировать артиллерийский огонь.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.