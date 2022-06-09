МО РФ: ВСУ собираются произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции
Вооруженные силы Украины собираются произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, националистами осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции», - заявил представитель МО РФ.
Согласно сообщению Михаила Мизинцева, в случае разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло об уничтожении украинской переправы через Северский Донец. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков включил переправу в перечень украинских военных объектов, уничтоженных за сутки силами ракетных войск и артиллерии.
Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов