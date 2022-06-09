Армия МО РФ: ВСУ собираются произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции Согласно заявлению МО РФ, в случае разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения. © Фото: Pavel Nemecek CTK Globallookpress Читайте нас на: Вооруженные силы Украины собираются произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, националистами осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры. Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции», - заявил представитель МО РФ. Согласно сообщению Михаила Мизинцева, в случае разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения. Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло об уничтожении украинской переправы через Северский Донец. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков включил переправу в перечень украинских военных объектов, уничтоженных за сутки силами ракетных войск и артиллерии. Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика