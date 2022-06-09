Госдеп надеется, что Сербия не будет продлевать газовый контракт с РФ на 10 лет

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США надеются на то, что Сербия на станет продлевать газовый контракт с Российской Федерацией на 10-летний срок. Об этом заявил старший советник Госдепартамента Соединенных Штатов по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

Как передает агентство ТАСС, Вашингтон в скором времени рассчитывает предложить Белграду альтернативные источники поставок.

«Он знает(Вучич - прим. ред.), какие у нас ожидания и то, что если он хочет продолжить свое вступление в ЕС, то мы поддержим его в том, чтобы предпринять необходимые для этого шаги», - сказал представитель Госдепа.

Как сообщил Хокстин, Соединенные Штаты в настоящий момент работают в регионе над созданием альтернативной инфраструктуры для поставки газа, в том числе терминалов СПГ в Албании и Греции.

«Моя надежда в дальнейшем заключается в том, что мы покажем ему, что существуют альтернативы. Так что, пожалуйста, не заключайте соглашение сроком на 10 лет, когда через пару месяцев у нас могут быть для вас другие варианты», - заявил представитель Госдепа США.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Лидеры двух государств коснулись многих тем, в числе которых были ситуации в Косово и на Украине. По итогам разговора стороны условились продолжать последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией.

До этого министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО, который бомбил Сербию, является очень опасным «другом». Такое мнение выразил сербский министр после фразы бывшего постоянного представителя США в НАТО и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о действиях России на Украине.