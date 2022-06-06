В «Аэрофлоте» подтвердили задержание своего самолета в Шри-Ланке

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Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила информацию о том, что в Шри-Ланке 2 июня был задержан самолет, который направлялся из Коломбо в Москву. Как сообщили в пресс-службе компании, слушание о снятии ареста состоится 8 июня.

«Вылет рейса "Аэрофлота" SU289 из Коломбо в Москву от 02.06.2022 задержан и далее отменен в связи с отсутствием разрешения авиационных властей Шри-Ланки. Судебное слушание о снятии ареста с воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Напомним, что Airbus A330 компании «Аэрофлот» был задержан в международном аэропорту Бандаранаике 2 июня перед вылетом в Москву. Суд Коломбо запретил самолету покидать страну до 16 июня. Известно, что власти Шри-Ланки действовали по требованию ирландской лизинговой компании. В связи с инцидентом, в МИД России была вызвана Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Дж. А.Лиянаге.