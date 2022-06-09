«Другим будет неповадно»: юрист оценил смертный приговор для воевавших на стороне ВСУ наемников

Специалист добавил, что еще преждевременно говорить о том, будет ли приговор о смертной казни приведен в исполнение.

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Директор коллегии адвокатов, юрист Дмитрий Аграновский заявил, что смертный приговор для трех иностранных наемников, воевавших за украинскую армию, - это показательный случай для всех желающих приехать в Донбасс и взять в руки оружие.

«Этот приговор - это, конечно, жест в сторону тех, кто хочет приехать сюда к нам, "на сафари" подзаработать денег и оказаться вовлеченным в эту трагедию двух братских народов, которых удалось стравить в такой междоусобице. Конечно, такие действия недопустимы, и я надеюсь, что вот этот приговор каким-то образом повлияет на тех людей, которые хотят приехать в качестве наемников», - отметил Аграновский в беседе со «Звездой».

Юрист добавил, что еще преждевременно говорить о том, будет ли приговор о смертной казни приведен в исполнение, ведь подсудимые имеют право на помилование и обжалование приговора.

«Сказать наперед, будет ли приговор приведен в исполнение и когда - это неизвестно. Но в любом случае его психологический эффект, он уже налицо. Что называется, другим будет неповадно», - заключил специалист.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник прокомментировал смертный приговор для граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марроканца Сааудуна Брагима. Все трое были признаны виновными в наемничестве и ряде других преступлений.