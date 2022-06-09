«Приехали стрелять и убивать»: посол ЛНР в РФ о смертном приговоре для воевавших на Украине наемников

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Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник прокомментировал смертный приговор для трех иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, иностранцев никто не приглашал, «это люди, приехавшие на сафари, чтобы стрелять и убивать».

«Они ехали зарабатывать деньги, ехали развлекаться, они ехали за адреналином. Но точно не за тем, чтобы защищать и спасать людей. Поэтому сегодняшнее решение - это прецедент, который был создан Высшим судом ДНР и вынесен такой приговор, который, на мой взгляд, отобьет любое желание у всех остальных приехать сюда (в Донбасс - прим. ред.) либо зарабатывать деньги, либо развлекаться», - объяснил Мирошник в беседе со «Звездой».

Кроме того, посол добавил, что Верховный суд вынес решение, которое соответствовало действиям наемников. И в настоящее время необходимо, чтобы как можно больше людей узнало о случившемся, говорит Мирошник, так как все желающие присоединиться к рядам наемников должны знать, что их ждет та же участь.

«У этих бандитов или отморозков еще остается возможность обратиться за помилованием, но все равно менее, чем пожизненное или 25 лет колонии строгого режима они точно не получат», - пояснил дипломат.

Напомним, Верховный суд ДНР вынес приговор о смертной казни гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму, воевавшим за Украину во время спецоперации. Все трое были признаны виновными в наемничестве и ряде других преступлений. До этого Шон Пиннер в республиканском суде признал свою вину в действиях, направленных на насильственный захват власти.