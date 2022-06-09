В Москве стартовал чемпионат по городкам среди военных округов

Победители состязаний будут определены в финальном этапе, который пройдет уже завтра.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве начался чемпионат по традиционной русской игре - городкам. В спортивном комплексе ЦСКА развернулись состязания, где собрались около 30 команд из разных военных округов. Организатором соревнований выступило Министерство обороны России.

Основная цель игры - выбить фигуру из брусков, используя как можно меньше попыток. Причем расстояние до цели может достигать десяти метров. Городки были популярны еще в прошлые века, игра требует максимальной выдержки и меткости. Известно, что в городки играл даже великий полководец Александр Суворов. Победители состязаний будут определены в финальном этапе, который пройдет уже завтра.

Ранее спортсмены-парашютисты ЦСКА и Западного военного округа совершили групповой прыжок и во время свободного падения сложили в воздухе фигуры в виде латинских букв Z, V и O - символов спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.