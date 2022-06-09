Путин заявил, что отказ от ресурсов РФ в течение ближайших нескольких лет маловероятен

Президент РФ добавил, что это приводит к уменьшению объема нефти на мировом рынке и повышению цен, а доходы компаний увеличиваются в денежном выражении.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин считает маловероятным отказ от российских энергоносителей в ближайшие несколько лет. Об этом он заявил на встрече с молодыми предпринимателями.

«Что касается отказа от наших энергоресурсов, то это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет, а за несколько лет неизвестно, что произойдет, поэтому никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости», - сказал Владимир Путин.

Президент России добавил, что это приводит к уменьшению объема нефти на мировом рынке и повышению цен, а доходы компаний увеличиваются в денежном выражении.

Ранее российский президент заявлял о непричастности России к инфляции в странах Запада. Также Владимир Путин обратил внимание, что в России не было и не будет закрытой экономики.