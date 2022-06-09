Путин заявил о непричастности РФ к инфляции в западных странах

Также российский президент обратил внимание, что в России не было и не будет закрытой экономики.

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Президент России Владимир Путин заявил о непричастности Российской Федерации к инфляции в странах Запада. Об этом он заявил на встрече с молодыми предпринимателями.

По словам президента РФ, если кто-то пытается Россию в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя.

«Пытаются ограничить наши удобрения - цены поползли вверх у них прежде всего. Пытаются ограничить наши энергоносители - цены взлетели до небес просто... Но мы здесь совершенно ни при чем. Это результат их ошибок», - заявил глава российского государства.

Также российский президент обратил внимание, что в России не было и не будет закрытой экономики.

Ранее российский президент привел гиперзвуковое оружие Российской Федерации как пример технологического суверенитета. Глава государства заявил, что не возможно добиться внешней безопасности, не имея технологических возможностей.