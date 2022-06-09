Путин привел гиперзвуковое оружие РФ как пример технологического суверенитета

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Гиперзвуковое оружие России - пример технологического суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

«Как добиться внешней безопасности, не имея технологических возможностей, технологического суверенитета. Ну, невозможно. У нас бы никогда не появилось гиперзвукового оружия, если бы не возможности нашей науки и промышленности», - сказал глава государства.

Президент перечислил необходимые составляющие, из которых складывается суверенитет страны: военно-политический, экономический, технологический и общественный суверенитет. При этом все четыре составляющие взаимосвязаны между собой.

Путин неоднократно заявлял, что выход США из Договора по противоракетной обороне вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. По его словам, страна была вынуждена создать систему, которая сможет преодолевать ПРО.

К российскому гиперзвуковому оружию относятся комплексы «Авангард» (РВСН), «Кинжал» (ВКС) и ракеты «Циркон» (ВМФ).

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).