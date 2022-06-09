Путин предрек, что через десять лет Россия будет жить лучше

Также президент заявил, что если страна не в состоянии принимать суверенные решения, то она является колонией.

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Президент России Владимир Путин заверил, что через десять лет качество жизни в нашей стране улучшится, ведь успеха можно достичь, если Россия будет приобретать новые компетенции в различных областях, включая медицину, фармацевтику, обработку больших данных, квантовые технологии. Об этом российский лидер заявил в ходе общения с молодыми предпринимателями на ВДНХ.

«Да. А это, в конце концов, должно привести к повышению качества жизни, совершенно верно», - ответил глава государства на вопрос, будет ли страна жить лучше через десять лет.

Кроме того, российский лидер заявил, что если страна не в состоянии принимать суверенные решения, то она является колонией, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе нет.

Ранее глава российского государства сообщил, что в стране удалось восстановить рост цен на товары. В ходе совещания по экономике президент отметил, что также удалось взять под контроль инфляцию.