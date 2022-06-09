Госдума в первом чтении приняла законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

Сама инициатива позволит учителям сосредоточиться на образовании и воспитании школьников.

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Государственная Дума в рамках пленарного заседания в первом чтении приняла законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов российских общеобразовательных учреждений в виде излишней отчетности.

Сама инициатива, отметили в Думе, позволит учителям сосредоточиться на образовании и воспитании школьников. Согласно содержанию проекта, будут разработаны четкие нормы, которые обяжут Министерство просвещения России утвердить четкий перечень документации, предоставляемых школой. Авторы законопроекта подчеркивают, что инициатива вводит запрет на возложение на педагогов работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня.

Ранее Министерство просвещения России утвердило стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна в школах. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ.