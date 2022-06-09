Эрдоган заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах

Турецкий президент на предстоящих выборах будет кандидатом от «Альянса народа».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах страны. Об этом турецкий президент заявил в ходе выступления в Измире.

«Я - кандидат "Альянса народа", выборы будут в июне следующего года. Бай Кемаль (глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу), обнародуй свое имя. Давай!» - цитирует РИА Новости слова Эрдогана.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой. Как говорилось в сообщении на сайте Кремля, лидеры двух стран акцентировали внимание на безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.