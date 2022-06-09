Путин посетил выставку «Петр Первый. Рождение империи»

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Президент России Владимир Путин посетил мультимедийную выставку-погружение «Петр Первый. Рождение империи» в историческом парке «Россия - Моя история» в Москве. Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения первого российского императора. Новую экспозицию главе государства продемонстрировал директор исторического парка Иван Есин.

Напомним, в Государственном музее Москвы открылся главный выставочный проект, посвященный личности и деятельности первого русского императора Петра Великого. В пространстве новой выставки собрано почти 350 экспонатов, связанных с двумя поездкам Петра I в европейские страны - Великим посольством 1697–1698 гг. и Вторым путешествием 1716–1717 гг.

Также Санкт-Петербург отмечает 350-летие с рождения Петра Первого. В возрасте 30 лет он отбил у шведов крепость Нотебург или Орешек - именно отсюда открывался путь к устью Невы и к Балтийскому морю. В знаменательную дату точная копия знаменитой «Полтавы», восстановленная по петровским чертежам, своими 18-фунтовыми пушками разрывает утреннюю тишину в акватории Невы.