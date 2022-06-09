Ведущий за собой поколения: Петербург отмечает 350-летие с рождения Петра Первого

Первый российский император запомнился как многогранная личность - споры о нем не утихают до сих пор.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В день рождения Петра Первого вспоминаем его первую военную победу. В возрасте 30 лет он отбил у шведов крепость Нотебург или Орешек - именно отсюда открывался путь к устью Невы и к Балтийскому морю. Эту победу Петр очень ценил и отмечал каждый год, приезжая в крепость. Здесь Петр не просто прорубил окно в Европу, а буквально пробил его. Военный замысел будущего Императора Всероссийского заставил шведов капитулировать.

«Нужно было бить и стрелять в нижнюю часть крепостной стены, стена как бы подрезается. Она должна была упасть под своей тяжестью», - рассказала сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Юлия Дьякова.

Точная копия знаменитой «Полтавы», восстановленная по петровским чертежам, своими 18-фунтовыми пушками разрывает утреннюю тишину в акватории Невы. Эти линейные корабли наводили ужас на противника и заставляли считаться с молодой военно-морской державой.

«Петр Первый был человеком острожным. Он трезво оценивал свои возможности. Имея ввиду, что опыта у экипажей кораблей нет, он старался не вести себя вызывающе, не вести себя дерзко», - рассказал капитан линейного корабля «Полтава» Максим Коршунов.

О характере Петра Алексеевича, кажется, нагляднее всего говорит его почерк. Мы разыскали в госархиве Военно-морского флота зарплатную ведомость царя-плотника. «Басу Петру Михайлову - 366 рублев». Михайлов написано по-голландски.

Под именем Петра Михайлова, как известно, первый русский «бас» - корабельных дел мастер -инкогнито обучался этому ремеслу в Европе. В исторических документах его рука читается сразу.

«Почерк Петра очень трудночитаемый. Это почерк человека, который очень ценил свое время и писал, не задумываясь, как его прочитают», - рассказал заместитель директора РГАВМФ Алексей Емелин.

Но его читали, а главное понимали. Даже когда мысли Петра были совсем уж схематичные.

«Он вникал полностью, разбираясь в самых-самых мелких деталях. Поэтому в маячное дело он вник так, что профессионально взял и сделал чертеж маяка на Котлинской косе, указал место необходимое, сам сделал промеры глубин. Он очень хорошо понимал значение этого места для судоходства», - рассказала сотрудник музея маячной службы Ирина Босенко.

Знаменитый маяк Толбухин и по сей день в строю. Белоснежный исполин, по сути - морские ворота Петербурга. А дальше уже туристические Петергоф, «Медный всадник», Кунсткамера, Летний сад и весь бесконечный список того, в чем Петр был Первым.

Споры о Петре Первом не утихают до сих пор. Фигура стольника противоречивая, как и знаменитая композиция скульптора Михаила Шемякина. Здесь Император Всероссийский лысый, уставший и какой-то совершенно непропорциональный. Хотя, по задумке автора, в этом образе Петр Первый представлен чуть ли не святым. Ведь считается, что шемякинский Петр получился в пропорциях русских икон - с маленькой головой и длинным туловищем. Прям как апостол. Ну, если уж и так, то самый приземленный. Ел много, ел сытно. Фрукты очень любил, обожал апельсины, яблоки.

А еще обожал кислые щи, поросенка в сметане, утку с соленым грибами и лимбургские сыры. И все это с удовольствием заказывал в своей любимой аустерии с видом на Заячий остров. Первый в Петербурге ресторан находился как раз на месте нынешней Троицкой площади. В петровской аустерии точно знали, чего в меню быть не должно.

«Петр Первый хоть и очень любил воду, море, плавать, реки, корабли - а рыбу терпеть не мог», - рассказал гид по Санкт-Петербургу Борислав Богоявленский

Как и в любой из дней рождения Петра три столетия назад, на берегах его родной Невы сейчас праздничный переполох и гости со всех концов. Только и разговоров, что о нем. И, ведь заслуженно. Он здесь, кажется, единственный, кто, по-прежнему, уверенно ведет за собой все новые и новые поколения.