Новый владелец McDonald's рассказал о планах на открытие ресторанов сети

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Новый владелец ресторанной сети McDonald's Александр Говор заявил, что все закрывшиеся ранее заведения возобновят работу в течение двух месяцев.

«У нас план жесткий и амбициозный » за два месяца открыть все рестораны сети», - сказал Говор в интервью Forbes.

Также, по его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов. Помимо этого, еще семь были точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области. По словам Говора, в дальнейшем планируется расширить сеть до тысячи заведений. Также предприниматель подтвердил, что первый ресторан запустят в Москве 12 июня.

Ранее Александр Говор сообщил о том, что российские партнеры компании McDonald's должны будут снять все вывески и логотипы бренда.

По его словам, после этого можно будет заключить новые договоры с правопреемником и договоры концессии под обновленным брендом. С его названием пока определенности нет. Окончательное решение будет озвучено до середины июня.