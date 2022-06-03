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Новый владелец McDonald's рассказал о планах на открытие ресторанов сети

Виктория Ивашечкина
12:34 03.06.2022
По словам бизнесмена Александра Говора, сейчас к перезапуску готовы 840 заведений.
Новый владелец McDonald's рассказал о планах на открытие ресторанов сети
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Новый владелец ресторанной сети McDonald's Александр Говор заявил, что все закрывшиеся ранее заведения возобновят работу в течение двух месяцев.

«У нас план жесткий и амбициозный » за два месяца открыть все рестораны сети», - сказал Говор в интервью Forbes

Также, по его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов. Помимо этого, еще семь были точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области. По словам Говора, в дальнейшем планируется расширить сеть до тысячи заведений. Также предприниматель подтвердил, что первый ресторан запустят в Москве 12 июня.

Ранее Александр Говор сообщил о том, что российские партнеры компании McDonald's должны будут снять все вывески и логотипы бренда.

По его словам, после этого можно будет заключить новые договоры с правопреемником и договоры концессии под обновленным брендом. С его названием пока определенности нет. Окончательное решение будет озвучено до середины июня.

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