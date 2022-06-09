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В Кремле рассказали, когда закончится спецоперация на Украине

Егор Левин
14:02 09.06.2022
Дмитрий Песков напомнил, что спецоперация проводится с целью защиты населения Донбасса.
В Кремле рассказали, когда закончится спецоперация на Украине
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости
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В Кремле рассказали, когда закончится спецоперация на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, она закончится тогда, когда будут выполнены ее обозначенные задачи. Об этом представитель Кремля сказал, комментируя слова депутата Госдумы РФ Адама Делимханова об окончании операции до конца 2022 года.

«Президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», - сказал Песков.

Комментировать вопрос о том, можно ли будет считать успешным завершение спецоперации при действующем руководстве Украины он не стал.

Ранее, по словам Пескова, от украинских националистов удалось освободить многие населенные пункты. Он напомнил, что спецоперация проводится с целью защиты населения Донбасса.

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