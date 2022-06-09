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Песков заявил, что отказавшиеся платить за газ в рублях страны уже отключены от поставок

Алексей Курильченко
13:53 09.06.2022
Представитель Кремля отметил, что новых отключений не планируется, так как система поставок уже налажена.
Песков заявил, что отказавшиеся платить за газ в рублях страны уже отключены от поставок
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Страны, отказавшиеся платить за российский газ по новым правилам уже отключены от поставок. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, новых отключений не планируется.

«Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», - дополнил Песков.

Напомним, что 23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о важном решении: теперь Москва не будет принимать оплату за поставки российского газа в долларах и евро, расчеты будут производиться в российской национальной валюте. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, около половины из 54 компаний, которые покупают российский газ, открыли счета в уполномоченном «Газпромом» банке для оплаты поставок.

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