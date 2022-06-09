Песков заявил, что отказавшиеся платить за газ в рублях страны уже отключены от поставок

Представитель Кремля отметил, что новых отключений не планируется, так как система поставок уже налажена.

© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Страны, отказавшиеся платить за российский газ по новым правилам уже отключены от поставок. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, новых отключений не планируется.

«Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», - дополнил Песков.

Напомним, что 23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о важном решении: теперь Москва не будет принимать оплату за поставки российского газа в долларах и евро, расчеты будут производиться в российской национальной валюте. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, около половины из 54 компаний, которые покупают российский газ, открыли счета в уполномоченном «Газпромом» банке для оплаты поставок.