В Кремле прокомментировали заявления о необходимости технологического суверенитета в РФ

По словам Дмитрия Пескова, Россия не рассматривает вариант изоляции от всего мира.

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Предложения спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового развития о создании в России технологического суверенитета является темой для дискуссии, которая проходит сейчас на фоне изменчивой ситуации в мире. Об этом заяви пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мой тезка Дмитрий Песков - зарекомендовавший себя эксперт, который обладает сильным авторитетом в своей области. Конечно, сейчас все высказывают различные точки зрения на предмет нашего технологического суверенитета, экономического суверенитета. В целом, поскольку в мире все меняется - и в политике, и в безопасности, и в торговле, и в экономике - этот вопрос интересует всех. Это область дискуссий. Убежден, что эта тема будет широко обсуждаться и в ходе Петербургского экономического форума», - заявил пресс-секретарь.

Песков отметил, что сама идея изоляции Россия не рассматривает - несмотря на попытки Запада ее реализовать.

«Естественно, никто не говорит об изоляции. Мы наоборот говорим, что изоляция России невозможно, несмотря на то, что недружественные страны пытаются нас изолировать, это у них не получается и не получится. Потому что в современном мире невозможно изолировать страну, тем более такую огромную как Россия», - отметил Песков.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков заявил, что России следует достичь технологического суверенитета в условиях сворачивания глобализма и «островизации». Он отметил, что сейчас крупные экономические блоки в ближайшее время начнут производить еду и лекарства самостоятельно. Поэтому России следует создать свой «технологический остров» - то же самое произойдет в Китае и США.