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В СВР заявили о согласии киевской хунты с польской аннексией. Как сказал глава службы Сергей Нарышкин, в Польше с согласия Киева размещают резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины.

«Государство - не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет», - заявил он.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ярким примером того, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины, является визит в Киев президента Польши Анджея Дуды. Тогда он сообщил, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.