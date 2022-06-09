Приземлить «Фурию»: кадры работы зенитчиков ВДВ в ходе спецоперации на Украине

В результате точных и слаженных действий расчета российской «Стрелы-10» противник не смог провести разведку местности и скорректировать артиллерийский огонь.

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Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов ПВО подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине.

«При выполнении марша подразделений ВДВ расчетами зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» был уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» ВСУ», - говорится в сообщении от МО РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что благодаря точным и слаженным действиям расчета воздушная цель была своевременно обнаружена и верно идентифицирована как беспилотник противника.

Затем последовал пуск ракеты и уничтожение цели. Противник не смог провести разведку местности и скорректировать артиллерийский огонь.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении учебного центра ВСУ для иностранных наемников под Житомиром.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов