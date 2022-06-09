Приземлить «Фурию»: кадры работы зенитчиков ВДВ в ходе спецоперации на Украине
Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов ПВО подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции на Украине.
«При выполнении марша подразделений ВДВ расчетами зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» был уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» ВСУ», - говорится в сообщении от МО РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что благодаря точным и слаженным действиям расчета воздушная цель была своевременно обнаружена и верно идентифицирована как беспилотник противника.
Затем последовал пуск ракеты и уничтожение цели. Противник не смог провести разведку местности и скорректировать артиллерийский огонь.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении учебного центра ВСУ для иностранных наемников под Житомиром.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов