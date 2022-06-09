Банк ПСБ начал сотрудничество с Луганской Народной Республикой

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Банк ПСБ запускает комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса Луганской народной республики. Руководство банка подписало с главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона. Ранее было подписано соглашение о сотрудничестве с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Банк планирует развернуть полномасштабную деятельность в каждом регионе, включая открытие отделений на территориях ЛНР и ДНР для обслуживания физических и юридических лиц, а также предоставление полного спектра услуг федерального банка для населения и бизнеса.

«Став первым российским банком, начавшим работу в ДНР и ЛНР, ПСБ нацелен на предоставление жителям и бизнесу республик доступа к широкой кредитно-финансовой продуктовой линейке банка, а также намерен оказывать содействие развитию экономики каждого региона, укреплению их финансовой устойчивости, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению благополучия и качества жизни местного населения», - прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков.

До конца 2022 года банк поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и юридических лиц, в том числе - потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов.