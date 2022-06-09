В ДНР состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с банком ПСБ

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Руководство банка ПСБ подписало с главой ДНР Денисом Пушилиным соглашение о сотрудничестве в области социально-экономического развития региона. Уже сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народной республики, сделав доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов.

Сотрудничество банка и республики предусматривает активное участие ПСБ как финансового партнера в реализации ключевых инфраструктурных и социально-экономических проектов каждого региона, развитие на их территориях современных финансовых сервисов и предоставление населению и бизнесу полного спектра банковских услуг, включая кредитование, а также банковское сопровождение социальных функций - в том числе, обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям Донбасса.

До конца 2022 года банк поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг федерального банка как для физических, так и юридических лиц, в том числе - потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и корпоративное кредитование, включая предоставление гарантий и аккредитивов.