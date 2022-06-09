«Командная работа»: инструктор рассказал о восхождении на Эльбрус в честь Дня России

Участники установили на самой высокой вершине Европы Знамя Победы, флаг России и знамя Министерства обороны.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мастер спорта по альпинизму Виталий Шкель, который сопровождал группу при восхождении на Эльбрус, рассказал «Звезде», как происходило покорение вершины.

«Восхождение - это командная работа. Когда я один бегу - это зависит только от меня. Когда работает команда - результат складывается со всех составляющих - желание участников, физические состояние, настрой», - отметил он.

По словам Виталия, желание - один из основных компонентов, который складывает успех, а оно было у каждого участника восхождения.

«Все приехали заряженные, активные. Проявили максимум желания, стремления. Наша задача была только поднаправить, где-то сдержать, где-то усилить это желание. Плюс повезло с погодой, погода по часам соответствовала прогнозу, который смотрели», - сказал он.

Команда альпинистов в рамках военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх» совершила восхождение на Эльбрус. Участники установили на самой высокой вершине Европы Знамя Победы, флаг России и знамя Министерства обороны. Восхождение приурочено ко Дню России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов