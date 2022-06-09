Армия Армия Армия

«Командная работа»: инструктор рассказал о восхождении на Эльбрус в честь Дня России

12:55 09.06.2022
Участники установили на самой высокой вершине Европы Знамя Победы, флаг России и знамя Министерства обороны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мастер спорта по альпинизму Виталий Шкель, который сопровождал группу при восхождении на Эльбрус, рассказал «Звезде», как происходило покорение вершины.

«Восхождение - это командная работа. Когда я один бегу - это зависит только от меня. Когда работает команда - результат складывается со всех составляющих - желание участников, физические состояние, настрой», - отметил он.

По словам Виталия, желание - один из основных компонентов, который складывает успех, а оно было у каждого участника восхождения.

«Все приехали заряженные, активные. Проявили максимум желания, стремления. Наша задача была только поднаправить, где-то сдержать, где-то усилить это желание. Плюс повезло с погодой, погода по часам соответствовала прогнозу, который смотрели», - сказал он.

Команда альпинистов в рамках военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх» совершила восхождение на Эльбрус. Участники установили на самой высокой вершине Европы Знамя Победы, флаг России и знамя Министерства обороны. Восхождение приурочено ко Дню России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:06 В стране и мире
Путин отменил требование к экспортерам продавать половину валютной выручки
13:20 В стране и мире
В СВР заявили о согласии киевской хунты с польской аннексией
11:38 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской переправы через Северский Донец
09:30 В стране и мире
В ЛНР сообщили о трех погибших при обстреле Стаханова украинскими «Градами»
08:35 В стране и мире
Видео
В Амурском заливе загорелось рыболовное судно: видео
Популярное
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской переправы через Северский Донец
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении учебного центра ВСУ для иностранных наемников под Житомиром
Видео
«Я на вершине, счастлив и нем»: как участники восхождения на Эльбрус описывают подъем на самую высокую точку Европы
Видео
«Это сильные эмоции»: советник главы Минобороны Ильницкий о восхождении на Эльбрус
Британский наемник Пиннер в суде ДНР признал вину по делу о насильственном захвате власти
Видео
В МО РФ раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.