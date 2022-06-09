Взять высоту: кадры восхождения на Эльбрус в честь Дня России

В группу входили советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий, военнослужащие и сотрудники ведомства, а также гражданские.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Команда альпинистов в рамках военно-патриотического проекта «Россия - движение вверх» совершила восхождение на Эльбрус. Участники установили на самой высокой вершине Европы Знамя Победы, флаг России и знамя Министерства обороны. Восхождение приурочено ко Дню России.

В группу входили советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий, военнослужащие и сотрудники ведомства, а также гражданские. Среди участников также знаменитая телеведущая Анна Шафран и генеральный конструктор Николай Севастьянов.

Изначально планировалось покорять высоту Эльбруса к 30-летию подписания декларации о государственном суверинете РСФСР, впоследствии ставшим Днем России. Однако участники восхождения осуществили ее штурм раньше, практически на неделю.

Советник Министра обороны России рассказал, что вершина Эльбруса была взята без потерь, а также все цели проекта, включая демонстрацию силы духа россиян, исполнены.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов