Лавров заявил, что ситуация с зерном из Украины не имеет отношения к продовольственному кризису в Европе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Лавров заявил, что ситуация с зерном из Украины не имеет отношения к продовольственному кризису в Европе
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Лавров заявил, что ситуация с зерном из Украины не имеет отношения к продовольственному кризису в Европе
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Лавров заявил, что ситуация с зерном из Украины не имеет отношения к продовольственному кризису в Европе
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