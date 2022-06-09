Украина потеряла 3 471 танк и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

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За все время проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса Вооруженные сил Украины потеряли 3471 единицу танков и бронированных машин. Также Украиной было утрачено 3,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявил Конашенков.

Также представитель Минобороны сообщил, что в небе над Донецкой Народной Республикой российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель Су-25. За сутки было поражено еще 13 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов