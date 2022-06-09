Ракетные войска и артиллерия поразили 273 района сосредоточения украинских войск

Также, как отметил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, ракетные воска и артиллерия поразили 56 пунктов управления и 127 огневых позиций артиллерии ВСУ.

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В Минобороны России подвели суточные итоги боевой работы ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники», - заявил Конашенков.

По его словам, в результате ударов уничтожено более 300 украинских националистов, семь единиц бронетехники, две установки РСЗО «Град», 12 орудий и минометов, 24 специальных военных автомобиля.

Также было уничтожено хранилище топлива в районе населенного пункта Кобзарцы под Николаевом и наведенная ВСУ переправа через Северский Донец в районе Протопоповки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов