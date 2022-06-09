Ракетные войска и артиллерия поразили 273 района сосредоточения украинских войск
В Минобороны России подвели суточные итоги боевой работы ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники», - заявил Конашенков.
По его словам, в результате ударов уничтожено более 300 украинских националистов, семь единиц бронетехники, две установки РСЗО «Град», 12 орудий и минометов, 24 специальных военных автомобиля.
Также было уничтожено хранилище топлива в районе населенного пункта Кобзарцы под Николаевом и наведенная ВСУ переправа через Северский Донец в районе Протопоповки.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов