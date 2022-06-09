МО РФ: началось разминирование лесного массива парка «Святые горы» в ДНР
Процесс проходит в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое в Донецкой Народной Республике.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Российские военнослужащие начали процесс разминирования лесного массива в парке «Святые горы» в Донбассе. Инженерные подразделения ВС РФ также разминируют дороги.
Процесс проходит в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое в Донецкой Народной Республике.
По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, за прошедшие сутки военнослужащими обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.
Материал подготовили: Егор Левин, Дмитрий Смирнов