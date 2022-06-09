В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Турции предрекли новый балканский кризис после решения трех стран закрыть небо для самолета Лаврова

Марина Крижановская
00:38 09.06.2022
Автор статьи считает, что в будущем это приведет к нестабильности в данном регионе Юго-Восточной Европы, так как в Болгарии и Черногории есть существенная пророссийская оппозиция.
В Турции предрекли новый балканский кризис после решения трех стран закрыть небо для самолета Лаврова
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

В зарубежных СМИ высказали мысль, что на Балканах может развиться настоящий полномасштабный кризис. В качестве причины указывается недавний инцидент с закрытием своего воздушного пространства такими странами как Черногория, Северная Македония и Болгария для самолета главы МИД России Сергея Лаврова.

Так, автор статьи в турецком издании DikGazete размышляет, что Болгария, Северная Македония и Черногория могут спровоцировать новый кризис на Балканах.

Автор считает, что в будущем нестабильность в данном регионе Юго-Восточной Европы может возникнуть по причине существенной оппозиции, поддерживающей Россию, имеющейся в Болгарии и Черногории.

«В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета главы МИД России Сергея Лаврова во многом обострит напряженность», - приводится мнение автора материала Эрхана Алтипармак.

Также приводится мысль, что власти трех данных государств должны понять, что они являются инструментом  для антироссийской риторики США .

Ранее сообщалось, что сербский президент Александр Вучич не удивился препятствиям визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в страну. Он указал, что давно не сталкивался с «такой истерикой и организованной кампанией нападок на одну малую страну».

Вучич рассказал, что накануне визита главы МИД России в Белград съехалась масса западных средств массовой информации с единственной целью - представить в невыгодном для Сербии свете визит Сергея Лаврова в страну.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:45 Армия
Видео
«Погода испортилась»: советник главы Минобороны о трудностях во время спуска с Эльбруса
21:44 Армия
МО РФ: ВСУ готовят артудары из Сумской области по России для провокации ответного огня
19:55 Армия
Видео
«Это сильные эмоции»: советник главы Минобороны Ильницкий о восхождении на Эльбрус
19:28 В стране и мире
Правительство Донецкой Народной республики отправлено в отставку
15:25 В стране и мире
Видео
Лавров прибыл в Ереван на встречу с руководством Армении
Популярное
Видео
«Я на вершине, счастлив и нем»: как участники восхождения на Эльбрус описывают подъем на самую высокую точку Европы
Видео
«Это сильные эмоции»: советник главы Минобороны Ильницкий о восхождении на Эльбрус
Британский наемник Пиннер в суде ДНР признал вину по делу о насильственном захвате власти
Видео
В МО РФ раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска
Видео
Минобороны России: высокоточными ракетами поражен бронетанковый завод в Харькове
Посол РФ в США рассказал, что получил письмо с призывом отказаться от Родины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.