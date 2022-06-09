В Турции предрекли новый балканский кризис после решения трех стран закрыть небо для самолета Лаврова

Автор статьи считает, что в будущем это приведет к нестабильности в данном регионе Юго-Восточной Европы, так как в Болгарии и Черногории есть существенная пророссийская оппозиция.

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В зарубежных СМИ высказали мысль, что на Балканах может развиться настоящий полномасштабный кризис. В качестве причины указывается недавний инцидент с закрытием своего воздушного пространства такими странами как Черногория, Северная Македония и Болгария для самолета главы МИД России Сергея Лаврова.

Так, автор статьи в турецком издании DikGazete размышляет, что Болгария, Северная Македония и Черногория могут спровоцировать новый кризис на Балканах.

Автор считает, что в будущем нестабильность в данном регионе Юго-Восточной Европы может возникнуть по причине существенной оппозиции, поддерживающей Россию, имеющейся в Болгарии и Черногории.

«В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета главы МИД России Сергея Лаврова во многом обострит напряженность», - приводится мнение автора материала Эрхана Алтипармак.

Также приводится мысль, что власти трех данных государств должны понять, что они являются инструментом для антироссийской риторики США .

Ранее сообщалось, что сербский президент Александр Вучич не удивился препятствиям визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова в страну. Он указал, что давно не сталкивался с «такой истерикой и организованной кампанией нападок на одну малую страну».

Вучич рассказал, что накануне визита главы МИД России в Белград съехалась масса западных средств массовой информации с единственной целью - представить в невыгодном для Сербии свете визит Сергея Лаврова в страну.