Мощнее и легче: командир Ми-35 рассказал об улучшениях используемого в спецоперации вертолета

Ми-35 внешне похож на советский Ми-24, но внутри вертолета совершенно другая «начинка».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Командир ударного вертолета Ми-35, который применяется в рамках специальной военной операции по защите республик Донбасса, рассказал о модификациях воздушного судна. По его словам, вертолет стал мощнее и легче, а внутри установлено новейшее оборудование и вооружение.

«Установили новейшие двигатели ВК-2500, которые по мощности намного больше, чем стояли предыдущие. Также укоротили крылья и убрали вспомогательную гидросистему уборки шасси для того, чтобы облегчить вертолет и установить новейшее оборудование», - описал командир вертолета Ми-35.

Машина оборудована современными радиоэлектронными приборами и обзорно-прицельной системой. Установлена подвижная спаренная 23-мм пушка, в отличие от статичной одинарной на предшественнике.

Ударный Ми-35 - младший брат легендарного советского Ми-24 «Крокодил» - только внешне похож на винтокрылого родственника. Экипажи Ми-35 выполняют по несколько боевых вылетов в день. Новые цели от разведки приходят постоянно. Работают в составе смешанных вертолетных групп.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов