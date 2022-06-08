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Хакер рассказал о разногласиях между офисом Зеленского и командованием ВСУ

Алексей Курильченко
08:51 08.06.2022
По словам хакера, из-за споров о ведении боевых действий ВСУ несут большие потери.
Хакер рассказал о разногласиях между офисом Зеленского и командованием ВСУ
© Фото: Ukrainian Presidential Office, XinHua, Globallookpress
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Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием Вооруженных сил страны возникли разногласия относительно ведения боевых действий. Об этом рассказал хакер под псевдонимом RaHDIt. Его группа в самом начале специальной военной операции взломала правительственные сайты Украины и создала информационный ресурс, на котором публикуются данные спецслужб страны.

«Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо», - рассказал хакер агентству РИА Новости.

По его словам, из-за разногласий украинская армия несет большие потери, однако Киев и командование ВСУ тщательно это скрывает. Хакер отметил, что офис президента запретил сдаваться военным, окруженным силами ДНР и РФ в Мариуполе.

«Было приказание офиса президента, что однозначно надо держаться до конца, это политическая воля, Мариуполь - это знаковый город. Закончилось это тем, что те, кто не погибли, попали в плен», - заявил хакер.

Также RaHDIt рассказал о разных точках зрения на ведение боевых действий в районах Северодонецка и Лисичанска. Киев не согласен с требованием военных «выровнять фронт», так как это якобы подорвет моральный дух солдат.

Ранее хакер группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал «Звезде», что с технической точки зрения были замечены следы несамостоятельности украинских спецслужб. По словам источника телеканала, явно видно, что оборудование украинским спецслужбам поставлялось из-за границы, а именно с Запада.

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