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В Иране не менее 10 человек погибли при сходе с рельсов пассажирского поезда

Алексей Курильченко
08:11 08.06.2022
По данным издания ISNA, в районе города Тебес с рельсов сошли пять вагонов.
В Иране не менее 10 человек погибли при сходе с рельсов пассажирского поезда
© Фото: Farsi VOA
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В районе иранского города Тебес сошел с рельсов пассажирский поезд. В результат инцидента погибло по меньшей мере 10 человек, еще 50 получили травмы. Сообщается, что 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

«На место инцидента прибыли две бригады организации Красного Полумесяца. Глава организации сообщил, что с рельсов сошли пять вагонов», - сообщает издание ISNA.

Экстренные службы направили на место трагедии спасательные вертолеты и 10 машин скорой помощи.

Ранее в Пермском крае России на железнодорожном перегоне Свердловской железной дороги произошел сход 18 вагонов грузового поезда. Уточняется, что вагоны были загружены углем, шесть из них опрокинулись.

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