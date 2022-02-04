Грузовой поезд сошел с рельсов в Пермском крае

В Пермском крае на железнодорожном перегоне Свердловской железной дороги произошел сход 18 вагонов грузового поезда. Уточняется, что вагоны были загружены углем, шесть из них опрокинулись.

«Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Кроме того, движение поездов производилось с задержкой. Также на место инцидента выехал транспортный прокурор с целью координации действий правоохранителей.

Ранее два грузовых железнодорожных состава столкнулись на территории Нижнетагильского металлургического комбината. По данному факту Нижнетагильской транспортной прокуратурой была организована проверка.