На предельно малой высоте: кадры учений на вертолетах Ми-8 «Терминатор» под Новосибирском

Экипажи Ми-8АМТШ-В совершенствовали действия в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель.

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Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа провели учебно-тренировочные полеты на предельно малых высотах в Новосибирской области. В ходе учений вертолетчики отработали взлет, зависание над взлетной площадкой, полет над аэродромом и по заданному маршруту, полеты на предельно малых высотах и выполнили задачи по обнаружению и распознаванию различных объектов, а также посадку вертолетов на неподготовленные площадки.

Кроме того, экипажи совершенствовали действия в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в соответствии с правилами полетов.

В учебно-тренировочных полетах транспортной авиации были задействованы около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава отдельного вертолетного полка, входящего в состав общевойскового объединения ВВС ПВО Центрального военного округа.

Ранее Минобороны Российской Федерации продемонстрировало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35. Пилотируют эти современные машины в ходе спецоперации ВС РФ летчики Западного военного округа.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов