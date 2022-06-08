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Уничтожить прицельным огнем: кадры боевой работы Ми-35 в ходе спецоперации

Алиса Краузе
05:17 08.06.2022
Вертолетчики ЗВО уничтожили опорные пункты управления и технику ВСУ в ходе спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны Российской Федерации продемонстрировало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35. Пилотируют эти современные машины в ходе спецоперации ВС РФ летчики Западного военного округа.

Военнослужащие продолжают успешно справляться с задачами СВО. Во время очередных боевых заданий российскими вертолетчиками были разгромлены опорные пункты управления противника, а также бронированная техника подразделений украинских вооруженных сил.

В то время, пока вертолеты ВС РФ уничтожают цели ВСУ, безопасность воздушного пространства поддерживают российские «Торы» и «Буки». Расчеты ПВО следят за тем, что происходит в небе над Украиной, в режиме 24/7.

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