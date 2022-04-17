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Преподавание русского языка в школах на Украине предложили отменить

Марина Крижановская
00:07 17.04.2022
Сообщается, что также пересмотру может быть подвержена программа зарубежной литературы, так как в ней значительное внимание уделяется изучению наследия русских писателей.
Преподавание русского языка в школах на Украине предложили отменить
© Фото: pixabay.com
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Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень выступил за отмену русского языка в учебных заведениях страны. Так, он озвучил идею отменить с 1 сентября этого года преподавание русского языка.

Кремень заявил, что разделяет позицию министра образования и науки и образовательного омбудсмена об отправке учителей русского языка на простой.

«Что касается изучения такой дисциплины в школах, как русский язык, то следует рассмотреть возможность замены этого предмета другими. Я разделяю оговорки министра образования и науки, а также образовательного омбудсмена, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой», - рассказал Кремень в эфире телеканал «Прямой».

Он добавил, что следует заменить дисциплину русский язык другими, например, историей Украины или английским языком. Также уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень заявил, что следует пересмотреть программу зарубежной литературы, так как в ней значительное внимание уделяется изучению творчества русских писателей.

«А уже с 1 сентября эту дисциплину заменить другими, увеличив долю изучения других важных предметов, а именно история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык», - цитирует ТАСС слова Кременя из его интервью.

Немногим ранее, во время уникального пресс-тура для иностранных журналистов в Донецкой Народной Республике мама одного мальчика сообщила, что любимый предмет ее сына - русский язык. Она добавила, что «мы не умеем читать на украинском, нам прививали, но не умеем».

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