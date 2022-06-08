Молниеносная защита: как российские «Торы» разносят на куски ракеты ВСУ в небе

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Пять секунд полета по спирали и ракета российского «Тора» в небе разносит на куски украинскую «Точку-У». Горящие обломки сопровождают визиром до земли, а затем военнослужащие войск противовоздушной обороны снова устремляют взгляд наверх.

Слежение за тем, что происходит в небе над Украиной, ведется в режиме 24/7. Пока одна пускозаряжающая установка находится в поле, вторая стоит в укрытии и ждет, готовая в любую секунду прийти на помощь.

На позиции параллельно развернуты две установки ПВО - «Бук» и «Тор». Пускозаряжающие установки скрыты в капонирах, вырытых в лесу.

Тщательная маскировка в первую очередь необходима для укрытия от вражеских дронов. Эти расчеты ПВО сбили уже несколько беспилотников, один вертолет и два вражеских самолета. Штурмовики ВСУ пользуются перепадами высот в холмистой местности. Поразить такую цель непросто, но и она не уйдет от зенитчиков.

«Тор» предназначен для уничтожения боевых целей в ближнем радиусе. Например, если украинский штурмовик или ракета будут огибать ландшафты и неожиданно появятся из-за деревьев, то система ПВО обнаружит их и собьет в считанные секунды.

Еще месяц назад над российской группировкой ПВО ежедневно пролетало до пятнадцати реактивных снарядов ВСУ, сейчас — втрое меньше.

«Поражаем баллистические цели, такие как "Точка-У". Противник не видит смысла расходовать свой БК на нашем направлении против такой сильной группировки ПВО», - указал один из военнослужащих.

В зоне проведения спецоперации российские военные летчики имеют полное превосходство в небе. Но украинская авиация еще предпринимает попытки наносить удары. Оператору «Тора» помогает система распознавания «свой-чужой».

Комплекс одновременно может обнаружить 40 целей в радиусе до 32 километров. Зеленым кругом обозначается зона обнаружения, а фиолетовым - зона поражения. Если 10 целей зайду в нее сразу, то четыре из них будут уничтожены мгновенно.

Пока огневая установка перезаряжается, остальные шесть целей берут на себя другие расчеты ПВО. С каждым налетом вооруженные формирования Украины действуют все изощреннее.