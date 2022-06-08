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Рассадник нацизма: ВС РФ нашли под Красным Лиманом командный пункт и базу идеологической обработки детей

05:01 08.06.2022
В данном детском лагере в духе нацизма и превосходства над русскоязычным населением Донбасса воспитывались украинские школьники и базировались военнослужащие.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры из найденного под освобожденным Красным Лиманом бывшего пионерлагеря, который использовался киевскими нацистами как командный пункт.

Лагерь также служил базой идеологической обработки школьников в духе украинского национализма и превосходства над русскоязычным населением региона.

При наступлении российских войск под Красным Лиманом командиры ВСУ, спасаясь бегством, бросили командный пункт, оставив на нем запасы провианта, средства связи и координации и нацистскую атрибутику. На территории учреждения были обнаружены окопы и места проживания военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Местные жители рассказали военным, что до начала специальной военной операции на территории лагеря члены нацистских формирований несколько раз в год проводили сборы, обязательные для всех украинских школьников, прививали им нацистские ценности и идеологические установки.

Ранее на базе Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Мариуполе были найдены документы, которых явно не должно было быть у этой организации.

В частности, речь идет о медицинских картах сотен детей, которых обследовали исключительно на предмет наличия у них здоровых внутренних органов. Вероятно организация выполняла некие специальные биологические задачи по подбору донорских органов или экспериментов над определенной этнической группой.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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